Trabzon'da DMD hastası kardeşler için futsal turnuvası düzenlendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşler yararına futsal turnuvası gerçekleştirildi.

İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi tarafından okulun spor salonunda yapılan turnuvaya katılan ortaokul ve lise öğrencileri, Akçaabat'ta yaşayan DMD hastası 11 yaşındaki Yavuz Berkay Sansar ve 7 yaşındaki kardeşi Muhammed Eren Sansar için mücadele etti.

Turnuvanın final maçına tekerlekli sandalyesiyle katılan Yavuz Berkay, maçın başlama düdüğünü çaldı. Etkinliğe katılan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de başlama vuruşunu yaptı.

Final maçında kırmızı takımı 3-2 yenen sarı takım, turnuva birincisi oldu.

Ekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin hasta arkadaşları için önemli bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Turnuvanın küçük bir paydaşı olduklarını dile getiren Ekim, "Çocuklarımız buradaki organizasyonun içerisinde bir de bağış düzeneği kurmuşlar. Buradaki iki çocuğumuzun sağlığına kavuşabilmesi için bu yaşta onlara destek veriyorlar. Rabbim hem Berkay'ın hem de Eren'in şifalarını verecek, sağlıklarına kavuşacaklar inşallah. Biz de onlara destek vereceğiz." diye konuştu.

Yavuz Berkay ve Muhammed Eren'in annesi Nuray Sansar ise organizasyondan dolayı duygulandıklarını ifade ederek, "Valilik onaylı kampanyamızda şu an sekizinci ayın içerisindeyiz. Maalesef yüzde 5'lik bir dilimdeyiz ancak. Daha çok hızlı olmamız gereken bir sürece girdik. Doktorlar kas yıkımının arttığını söyledi. Yavuz Berkay, parmak ucunda yürüyor. Bir an önce bu parayı toplayıp yavrumuzu Dubai'de ilacına kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın İnan da organizasyonu hazırlayan öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Turnuvanın sonunda toplanan bağışlar, ödül töreninin ardından şampiyon takımın kaptanı tarafından Yavuz Berkay'a verildi.

Organizasyona, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Engin Uzun, Sebat Gençlikspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

