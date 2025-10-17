Haberler

Trabzon'da Diyaliz Hastasına Yeni Yol Yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Araklı ilçesinde yaşayan diyaliz hastası Ahmet İhsani Öksüz'ün evine ulaşımı kolaylaştırmak için 100 metre uzunluğunda yeni bir yol inşa etti. Öksüz, yol sayesinde hastaneye ulaşımının artık daha kolay olacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Pervane Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası Ahmet İhsani Öksüz'ün evinin bulunduğu alanda araç yolu olmadığı için hastaneye gitmekte zorluk yaşadığı ifade edildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin başlattığı çalışmayla Öksüz'ün evine ulaşımı sağlayacak 100 metre uzunluğunda yeni yol yapılarak mağduriyetinin giderildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüz, yaşadığı zorlukların sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Uzun süredir çok büyük sıkıntılar çekiyordum. Bir yıl önce geçirdiğim kazada kalça kemiğim kırıldı, yürümekte güçlük çekiyorum. Haftada üç günde diyalize gitmem gerekiyor ama yol olmadığı için beni sedye ile patika yoldan taşımak zorunda kalıyorlardı. Yağmurlu havalarda bu durum daha da zor oluyordu." ifadelerini kullandı.

Öksüz, aracın evinin önüne kadar gelebilmesinin büyük kolaylık olacağını ifade ederek, "Bu hizmeti sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediyemize, başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
