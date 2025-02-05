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Trabzon'da Devrilen Otomobilde Anne ve Oğlu Yaralandı

Trabzon'da Devrilen Otomobilde Anne ve Oğlu Yaralandı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, site bahçesine devrildi. Kazada anne T.Ş. ve oğlu M.Ş. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ile oğlu yaralandı.

T.Ş. (36) yönetimindeki 34 MAS 737 plakalı otomobil, Çukurçayır Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrildi.

Sürücü kadın ile oğlu M.Ş'nin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Güncel
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