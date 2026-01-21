Haberler

Trabzon'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir depoda çıkan yangında hasar meydana geldi. Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
