Trabzon'da Denize Girmek Yasaklandı

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Trabzon'da olumsuz hava koşulları ve yüksek dalgalar nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Valilik, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla alınan bu önlemi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Trabzon'da olumsuz koşullar nedeniyle bugün denize girmesine müsaade edilmiyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 1 metreyi aşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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