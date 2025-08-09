Trabzon'da Denize Girişler Yasaklandı

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması sebebiyle denize girişlere izin verilmiyor. Valilik, vatandaşların can güvenliği için uyarılarda bulundu.

Trabzon'da olumsuz koşullar nedeniyle bugün denize girişlere izin verilmiyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

