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Trabzon'da bulunan ceset Giresun'daki kayıp kişi olabilir

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- Cesedin Keşap'taki selde kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olabileceği ihtimali üzerine kimlik tespit çalışması yapılıyor

Trabzon'da dün denizde bulunan cansız bedenin, Giresun'da selde kaybolan kişiye ait olduğu ihtimali üzerine inceleme başlatıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Keşap ilçesi Karadere köyü mevkisinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucunda suya kapılan araçtaki 3 kişiden birinin kendi imkanlarıyla kurtulduğu, kaybolan 2 kişiyle ilgili arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilk günden itibaren yürütülen titiz arama faaliyetleri neticesinde, 16 yaşındaki Muhammet Abdullah Hakkıoğlu'nun cesedinin 18 Ağustos'ta dere kenarında bulunduğu ifade edildi.

Arama faaliyetleri devam ederken, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün denizde bulunan cesedin, kayıp Mehmet Akkaya'ya (45) ait olabileceğinin değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, kesin kimlik tespiti için adli tıp sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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