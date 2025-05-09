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Trabzon'da Denizde Boğulma Olayı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Denizde Boğulma Olayı: Bir Genç Hayatını Kaybetti
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize giren iki gençten biri hayatını kaybederken, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Olay, arkadaşlarıyla denize giren Tolgahan Bıçak ve Çınar Karbuz'un gözden kaybolmasıyla başladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denize giren arkadaşlardan biri boğuldu, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Tolgahan Bıçak (16) ve Çınar Karbuz (14), Söğütlü Mahallesi sahilinden arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde arama yaptı.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Bıçak ve Karbuz'a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.

Çınar Karbuz, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen Tolgahan Bıçak'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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