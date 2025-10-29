Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Haberler

TRABZON'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı törenleri, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın makamında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Kutlamalara, daha sonra valilik önünde devam edildi. Havanın yağmurlu olması nedeniyle Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kent evliliği, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan, sivil toplum birimleriyle siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde Vali Yıldırım, kutlamalara katılanları selamladı. Cumhuriyet müsabakalarında katılanların ödüllerinin verildiği törenlerde, horon gösterileri de beğeniyle izlendi. Gösterilerle kutlama töreni sona erdi.

