Trabzon'da çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Trabzon'un Maçka ilçesinde çocuklara ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla tekne orucu etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar için Nasrettin Hoca hikayeleri ve Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi.

Türk bayrakları açılan etkinlikte, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül de anıldı.

Dualar okunan ve ilahiler söylenen etkinliğin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kentin tüm ilçelerinde ramazanı geleneklere uygun şekilde yaşatmayı çalıştıklarını söyledi.

Etkinlikler sayesinde çocukların tekne orucuyla tanıştıklarını belirten Genç, "Tüm ilçelerimizde öğle saatlerinde çocuklarımızı tekne orucu etkinliklerinde bir araya getiriyoruz. Onlara iftariyeliklerini ikram ediyoruz. Aynı zamanda Hacivat-Karagöz gösterileri ve Nasrettin Hoca hikayeleriyle hem eğlenmelerini hem de kültürel değerlerimizi tanımalarını sağlıyoruz. İnandığımız değerleri yaşamak, yaşatmak ve bu sorumluluğu gelecek nesillere devretmek bilinciyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

Genç, Maçka için Eren Bülbül'ün ayrı bir önemi olduğuna değinerek, "Maçka'mızın 15 yaşındaki bir kahramanı var. Programımız kapsamında bayrak için canını feda eden Eren Bülbül'ü bir kez daha andık. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.