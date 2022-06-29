Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı - Haberler

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Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen muavin tutuklandı

Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.

Trabzon'da 2 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize'den otobüsle Trabzon'a gelen kadın, muavinin çocuğuna tacizde bulunduğunu fark ederek durumu telefonla eşine bildirdi.

Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen kadının eşi, muavin F.Y'yi (29) darbetti.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının daha önce de taciz suçundan yargılandığı öğrenildi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

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