Cezaevinde hafız oldular

TRABZON E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 2 hükümlü için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Trabzon İl Müftülüğü tarafından yürütülen Din Eğitimi ve Manevi Rehberlik Hizmetleri programınca Cezaevi Vaizi Veysel Semiz'in öncülüğünde başlatılan hafızlık eğitimleri tamamlandı. Süreci başarıyla tamamlayan hükümlüler M.K.T. ve M.H.B., Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hafızlık Tespit Sınavı'nı geçerek icazet almaya hak kazandı. Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 2 hükümlü için hafızlık icazet ile hükümlü ve tutuklulara yönelik iftar programı düzenlendi. Törene; Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Uysal, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, Adalet Bakanlığı kontrolörleri, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ali Balcı, ceza infaz kurumları, cezaevi personeli, İl Müftülüğü görevlileri ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, cezaevinde yürütülen din eğitimi çalışmaları hakkında bilgilendirici sunum yapıldı.

'BAŞARILARINI KUTLUYORUM'

Trabzon İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya, ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Kur'an insanın ahlakını güzelleştirir, kalbini nurlandırır. Kur'an'a gönül veren hükümlülerin başarısını kutluyorum. Sürece destek veren Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik'e, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ali Balcı'ya, kurum müdürü ve personele teşekkür ederiz" dedi.

'DİN EĞİTİMİ, CİDDİ BİR ETKİYE SAHİP'

Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik de din eğitimi faaliyetlerinin hükümlüleri topluma yeniden kazandırmada ciddi bir etkiye sahip olduğunu ve kurumlarda gerçekleştirilen hafızlık eğitimine katılımların teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmaların ardından Başsavcı Çelik ve Kaya, hafızlık sınavını başarıyla tamamlayan hükümlülere başarı belgeleri ile ödüllerini takdim ederek kendilerini tebrik etti. Program, yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı