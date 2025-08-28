Trabzon'da Boğulan Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulan 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

İlçe sahilinden iki gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve aramalar sonucu cansız bedenine ulaşılan Sultan Hamit Hacımustafaoğlu için Güresen Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hacımustafaoğlu'nun cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Vali Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, Hacımustafaoğlu'nun ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.