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Trabzon'da bir binanın çatısında ve iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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Trabzon'un Araklı ve Ortahisar ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Trabzon'un Araklı ve Ortahisar ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Araklı ilçesi Trabzon Caddesi'ndeki 6 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın yanındaki başka bir çatıya da sıçrayan yangını söndürdü.

Öte yandan, Ortahisar ilçesi Coşkundere Caddesi Hurdacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Her iki yangının ardından maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA
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