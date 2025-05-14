Trabzon'da Bilim Fuarı'nda Öğrenci Projeleri Sergilendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na hazırlanan projeler sergilendi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, "Bahar Şenlikleri" kapsamında Avni Aker Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen sergide, 20 proje sergilendi.

Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, proje stantlarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Aydın, burada, sergilenen projelerin 7'sinin tasarım, 7'sinin araştırma ve iklim değişikliği, 6'sının da inceleme projesi kapsamında olduğunu ifade etti.

Koç da hazırlanan projelerin birbirinden değerli olduğunu kaydetti.