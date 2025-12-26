Trabzon'da 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı

Trabzon'da, iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Ortahisar ilçesine bağlı İskenderpaşa Mahallesi'nde 22 Aralık'ta iki grup arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kavgada ağır yaralanan H.G. (19) ile Y.O. (26), Ö.O. (19), Y.O. (44), S.M.G. (31), E.O. (27), A.A.G. (28) ve E.G'nin (39) tedavileri devam ediyor.