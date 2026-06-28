Trabzon'da dolgu alanındaki beton blokların arasına düşen kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahil dolgu alanındaki beton blokların arasına düşen bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi sahilinde dolgu alanındaki beton blokların arasına düşen kişi yaralandı.
Akyazı Mahallesi sahilinde balık tutan kardeşini izleyen S.Ö, dengesini kaybederek beton blokların arasına düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Blokların arasına sıkışan S.Ö, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.
Yaralanan S.Ö, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan