Şehit ve Gazilere Vefa Ziyareti

Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Birimi görevlileri şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vefa ziyaretleri kapsamında ekiplerin, şehit polis memurları Kadir Miraç Özcan, Mahmut Bilgin, Kenan Kumaş, şehit Asteğmen Ali İhsan Seymen, şehit Uzman Çavuş Harun Cihan ve şehit Piyade Onbaşı Tolga Yüksel'in aileleri ile gaziler Sebahattin Mesci ve Sefa Topaktaş ile bir araya gelindiği belirtildi.

Açıklamada, şehit ve gazilerin Türkiye'nin gerçek kahramanları olduğu belirtilerek, "Şehitlerimizin aileleri, geride bıraktıkları çok kıymetli emanetlerdir. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanlarında olmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun gereği olarak ve kahramanlarımıza minnet borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek adına bu ziyaretleri sürdürmeye ve her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

