Trabzon'da Bahçede Yorgun Mermi İsabet Eden Kadın Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bahçede çalışırken başına yorgun mermi isabet eden Perihan Dikbaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde bahçede başına yorgun mermi isabet eden Perihan Dikbaş (58), hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde ilçenin Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Evinin yakında yer alan bahçede çalışan Perihan Dikbaş, birden kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Dikbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, yorgun merminin isabet etmesi sonucu Dikbaş'ın yaşamını yitirmesi ile ilgili şüphenin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.