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Akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi

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Trabzon'un Arsin ilçesinde denizde akıntıya kapılan 14 yaşındaki oğlunu kurtarmak isteyen baba da boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve oğlu hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde, akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için denize giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçe sahiline giden 14 yaşındaki Y.E.K. serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Oğlunun akıntıya kapıldığını gören baba F.K. (45) de kurtarmak için girdiği denizde sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan baba ve oğlu, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldıkları Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumları ağır olan baba ve oğlunun yoğun bakım ünitesindeki tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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