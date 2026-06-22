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Oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede hayatını kaybetti

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Trabzon'un Arsin ilçesinde akıntıya kapılan 14 yaşındaki oğlunu kurtarmak için denize giren baba Fatih Kurutçu, boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan baba hayatını kaybetti. Oğlu Yunus Emre Kurutçu'nun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren baba, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün ailesiyle ilçe sahiline giden 14 yaşındaki Yunus Emre Kurutçu, girdiği denizde akıntıya kapıldı.

Oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Fatih Kurutçu (45), çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Baba Kurutçu, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yunus Emre Kurutçu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

Kurutçu'nun naaşının Arsin ilçesine bağlı Başdurak Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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