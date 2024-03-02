Trabzon'da Atatürk Ortaokulu Öğrencileri Sıfır Atık Projesi Kapsamında Fidan Dikti
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında fidan dikti. Öğrenciler, atıkların sınıflandırılması hakkında vatandaşları bilgilendirdi ve fidanları toprakla buluşturdu. Okul Müdürü Ercan Topkara, projenin önemine vurgu yaparak, çocukların ve gençlerin topluma yol göstermesinin umut kaynağı olduğunu belirtti.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında fidan dikti.
Öğrenciler, proje kapsamında kurulan stantlarda atıkların sınıflandırılması hakkında vatandaşları bilgilendirdi, daha sonra fidanları toprakla buluşturdu.
Okul Müdürü Ercan Topkara, projenin önemine işaret ederek, "Doğa bilinci ile yoğrulan yenilikçi etkinliklerin ilçemize kazandırılmasından memnuniyet duyduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu tür projelerle topluma yol göstermesi umut kaynağı oldu." dedi.