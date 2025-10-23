Trabzon'da Apartman Yangını: 1 Yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartmanda çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

3 No'lu Erdoğdu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında, elinden ve kolundan yaralanan 1 kişi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar meydana geldi.