Göçükte, vücudunun bir bölümü toprak altında kalan işçi kurtarıldı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde altyapı kazısı sırasında meydana gelen göçükte bedeninin bir kısmı toprak altında kalan Z.A., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçi tedaviye alındı.

Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde öğle saatlerinde akar borusu için yürütülen çalışma sırasında toprak kayması oldu. Kazı yapan işçilerden Z.A., belden aşağı toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Z.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Z.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı