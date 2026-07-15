Haberler

Göçükte, vücudunun bir bölümü toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde altyapı kazısı sırasında meydana gelen göçükte bir işçi belden aşağı toprak altında kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi hastanede tedavi altına alındı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde altyapı kazısı sırasında meydana gelen göçükte bedeninin bir kısmı toprak altında kalan Z.A., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçi tedaviye alındı.

Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde öğle saatlerinde akar borusu için yürütülen çalışma sırasında toprak kayması oldu. Kazı yapan işçilerden Z.A., belden aşağı toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Z.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Z.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

HABER-KAMERA: /TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam öyle böyle değil

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor