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Trabzon'da Aile Sağlığı Merkezleri ve Acil Sağlık Hizmet Binaları İnşa Ediliyor

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Trabzon'un Maçka, Çarşıbaşı ve Akçaabat ilçelerinde aile sağlığı merkezleri ile 112 acil sağlık hizmet binalarının inşası sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maçka ilçesinde 1066 metrekarede Maçka Esiroğlu Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binası inşaatının devam ettiği belirtildi.

Çalışmaların 15 Nisan'da tamamlanmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, merkezin kısa sürede hizmete başlayacağı aktarıldı.

Akçaabat ilçesine de güzel eserler kazandırılacağının altı çizilen açıklamada, "Arsa alanı 807,3 metrekare olan inşaatı devam etmekte olan Akçaabat Işıklar Aile Sağlığı Merkezi binamız 3 Mayıs'ta inşaatı tamamlanarak kısa süre içerisinde hizmete başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Akçaabat'ta ayrıca 1133 metrekarede İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri binası olarak hizmet verecek tesis inşaatının 15 Nisan'da tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Çarşıbaşı ilçesinde ise Çarşıbaşı Yavuz Aile Sağlığı Merkezi binasının 26 Nisan'da tamamlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşıbaşı Akçaabat Trabzon Sağlık Güncel Haberler

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