Trabzon'da Ahilik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Trabzon'da Ahilik Haftası kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Vali Aziz Yıldırım ve diğer davetliler katıldı.
Trabzon'da "Ahilik Haftası" kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ortahisar Müftülüğünce Ahi Evren Dede Cami'nde organize edilen Mevlid-i Şerif programına katıldı.
Programa Vali Yıldırım'ın yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Müftüsü İsmail Çiçek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel