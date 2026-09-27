Trabzon'da abartılı egzozlu 6 aracın sürücüsüne 96 bin lira ceza uygulandı

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Trabzon'da çevreye rahatsızlık veren ve gürültü kirliliğine neden olan abartılı egzozlu araçlara yönelik denetimlerde 6 sürücüye toplam 96 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesi Kanuni Bulvarı'nda trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, denetimlerde 40 aracın kontrol edildiği, abartılı egzoz kullandığı tespit edilen 6 aracın sürücüsüne toplam 96 bin lira idari para cezası uygulandığı, araçların ise 30 gün süreyle trafikten men edildiği aktarıldı.

Modifiyeli olduğu belirlenen 7 aracın sürücüsüne de toplam 7 bin lira idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu araçların mevzuata uygun hale getirilmesi için sürücülere 7 gün süre verildiği ifade edildi.

Açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü oluşturan araç ve sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA