Trabzon'da "14. Misafir Öğrenci Buluşması" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "14. Misafir Öğrenci Buluşması" 61 ülkeden öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen öğrenciler, stantlarda ülkelerine ait yemekleri ve kıyafetleri tanıttı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Türkiye'de 360 binin üzerinde misafir öğrencinin eğitim aldığını belirterek, öğrencilerin ülkelerine Türkiye sevgisiyle gideceklerini aktardı.

Çuvalcı, KTÜ'de 2 bin 100 misafir öğrenci olduğunu ifade ederek, "Ülkelerine gittiklerinde bizi gururla temsil edecekler, hayırla anacaklar." dedi.

Trabzon Göç İdaresi Müdürü Mürüvvet Serap Aydın ise etkinliğin şehrin kültürüyle misafir öğrencilerin bütünleşmesi anlamında bir fırsat olduğunu aktardı.

Uluslararası Misafir Öğrenciler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kemal Kocaman da "Türkiye'de eğitim alan misafir öğrencilerin yarınların dünyasının inşasında bizlerin medarı iftiharı olacaktır." diye konuştu.