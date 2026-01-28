Haberler

TRABZON'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Güncelleme:
Trabzon'un Karadeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedilirken, herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

TRABZON'un Karadeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.15'te Trabzon'un Karadeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 28 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMAMIŞTIR'

Trabzon Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

