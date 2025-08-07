Trabzon'da 27 yıl önce sel felaketinde hayatını kaybeden 47 kişi anıldı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy Mahallesi'nde 7 Ağustos 1998'de meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybeden 47 kişi için anma töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, Afet Şehitleri Anıtı önünde organize edilen programda, 27 yıl önce yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin acısını hala ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi olarak sel ve heyelanlara yatkın olduğunu belirten Öter, "Önlenemeyen felaketlerde can kaybı olmaması için çalışmalar yürütülüyor. Devletimizin aldığı önlemlerle can kayıpları eskisi kadar olmuyor." dedi.

Öter, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere de rahmet dileyerek, "Bu tür felaketler hatıralarımızı, evlerimizi, anılarımızı alıyor. Burada yaşanan felaket de öyle. Bundan dolayı da bu tür felaketlerde can kayıplarının yaşanmaması için önlemlerimizi almamız gerekiyor." diye konuştu.

Köprübaşı Kaymakamı Emre Konakçı ise Manahoz Deresi'nin taşması sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiği afette çok sayıda ev, cami ve okulun sular altında kaldığını anlatarak, "Karadeniz Bölgesi sel ve heyelanlardan dolayı zarar görmüş, yaşanan onlarca keder ve elem yüreklerimizde derin yaralara yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Konakçı, bir daha bu tür felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.

Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da Beşköy'de yaşanan afetin ilçe tarihinin bilinen en büyük felaketi olduğunu kaydetti.

İl Müftü Vekili Ahmet Ergün'ün sel felaketinde hayatını kaybedenler için dua ettiği programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu.