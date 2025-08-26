Trabzon'da 14 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu

TRABZON'un Of ilçesinde sahil kenarında gezinen Sultan Hamit Hacımustafaoğlu (14), dalgalara kapılıp sürüklendiği denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ve deniz polisi çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kalealtı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi. Hacımustafaoğlu kısa sürede denizde kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu'nu bulunması için çalışma başlattı.