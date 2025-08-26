Trabzon'da 14 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu

Trabzon'da 14 Yaşındaki Çocuk Denizde Kayboldu
Trabzon'un Of ilçesinde sahil kenarında gezen 14 yaşındaki Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, dalgalar tarafından sürüklenerek kayboldu. Sahil Güvenlik ve deniz polisi, çocuğu bulmak için bölgedeki arama çalışmalarına başladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kalealtı sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi. Hacımustafaoğlu kısa sürede denizde kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu'nu bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
