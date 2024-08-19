Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sevgi evlerinde kalan çocuklar için lunapark etkinliği düzenledi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince sevgi evlerinde kalan 160 çocuk için etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sevgi evlerinde kalan 160 çocuk için lunapark etkinliği düzenledi.

Yenimahalle sahilindeki fuar alanında yer alan lunaparka götürülen çocuklar, çarpışan oto başta olmak üzere diğer oyuncaklarla eğlenceli dakikalar yaşadı.

Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz anların keyfini çıkardı.