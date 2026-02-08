Haberler

Trabzon'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı

Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı için konserler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve iftar sofraları ile hazırlıklarını tamamladı. Etkinlikler, 19 Şubat'ta fener alayı ile başlayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ramazan etkinlikleri kapsamında konserler, söyleşiler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirileceği belirtildi.

Hanife Hatun Camisi yanında kurulacak çadırda yapılacak etkinliklerin, 19 Şubat'ta fener alayıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, Ramazan boyunca 200 bin kişinin iftar sofralarında buluşmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Ramazan'ın paylaşmanın, sabrın ve merhametin en derinden hissedildiği bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Genç, yapılacak etkinliklerin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek ayda gerçekleştireceğimiz kültür sanat etkinlikleri geçmişle bugün arasında köprü kurarken, birlik ve beraberliğimizi de güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kadim medeniyetimizin bizlere miras bıraktığı değerleri yaşatmak ve Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşayabilmek en büyük gayemizdir."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
