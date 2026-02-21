Trabzon Büyükşehir Belediyesinden sahipsiz hayvanlarla ilgili açıklama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde yaşanan ve kamuoyunda derin üzüntüye neden olan olay hepimizi sarsmıştır. Yaralanan kardeşimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evlatlarımızın güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Bu tür hadiselerin tekrar yaşanmaması için ilgili tüm kurumlarla birlikte süreci kapsamlı şekilde değerlendirmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Kamuoyunda dile getirilen sahipsiz hayvanlara ilişkin görev ve sorumluluk çerçevesinin açık biçimde ifade edilmesi gereğinin doğduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun 2025-1 ve 2025-2 sayılı kararları uyarınca, ilçe sınırları içerisindeki sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması görevi doğrudan ilçe belediyelerine aittir. Büyükşehir Belediyeleri ise bu süreçte koordinasyon, teknik destek ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmekte olup, ilçe belediyelerince talep edilmesi halinde tehlikeli veya saldırgan hayvanların alınmasında veteriner hekim ve anestezik destek sağlamaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, ilçe belediyeleri ve vatandaşlar tarafından getirilen sahipsiz köpeklerin tedavi, bakım, aşılama, kısırlaştırma, sahiplendirme ve kayıt işlemleri yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyeleriyle koordinasyon toplantıları gerçekleştirmekte, veterinerlik ve teknik destek sağlamakta, riskli bölgelerde ortak çalışmalar yürütmekte, gelen şikayetleri ilgili ilçe belediyelerine iletmekteyiz."

Bakımevinin kapasitesinin yapılan düzenlemelerle 450'den 750'ye çıkarıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Halihazırda 450 köpek barındırılmakta olup yaklaşık 300 köpek daha kabul edilebilecek kapasite mevcuttur. Ayrıca Yomra İkisu mevkisinde 119 dekar büyüklüğünde doğal yaşam alanı oluşturulmasına yönelik yer tahsisi tamamlanmış, projeler hazırlanmış olup kısa sürede inşa sürecine başlanacaktır. Diğer taraftan, sorunun daha hızlı ve etkin biçimde çözüme kavuşturulması amacıyla Valiliğimiz öncülüğünde birlik oluşturma çalışmaları başlatılmıştır. Belediyeler tarafından meclis kararları alınarak birliğin tüzüğü onaylanmış olup Resmi Gazete'de yayımlanması beklenmektedir. Yaşanan olayın ardından İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında durum değerlendirmesi yapılmış, risk analizleri yeniden gözden geçirilmiştir."

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunun hassasiyetini anlıyor, her görüşü dikkatle değerlendiriyoruz. Bu süreçte bilgi kirliliğine mahal verilmemesi ve resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu mesele kurumlar arası bir polemik konusu değil, ortak sorumluluk alanıdır. İnsan güvenliği ile hayvan refahı arasında dengeyi gözeten, hukuki çerçevede ve kalıcı çözümler üreten bir yaklaşım esas alınmaktadır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için sorumluluk alanımızdaki tüm görevleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 18 Şubat'ta sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül, belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Gül'ün tedavisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde devam ediyor.