Trabzon Büyükşehir Belediyesi cadde yenileme çalışmalarını sürdürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi'nde 1,5 kilometrelik asfaltlama çalışması yaptı. 18 ilçede eş zamanlı olarak devam eden çalışmalarda güvenli ulaşım altyapısı oluşturuluyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesi'nde 1,5 kilometrelik asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülen çalışmalarda hem araç hem de yaya trafiği için güvenli ve modern ulaşım altyapısı oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, 18 ilçede eş zamanlı çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızı güvenli yollarla buluşturmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Şehir genelinde ulaşım standardımızı yükseltmek için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
