Trabzon, Bayburt ve Ordu'da Filistin'e Destek Gösterileri

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklamaları yapıldı.

İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, sloganlar atarak Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'nın önüne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulması gerektiğini söyledi.

Arslantürk, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye bir nefes olacağını belirterek, "Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye'nin öncülük ettiği bir korsorsiyum veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye de oluşturularak Gazze'ye ulaşması ve insani amaçla denizden bir insani koridorun oluşması mutlaka sağlanmalıdır." diye konuştu.

Kuran'ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından grup dağıldı.

Bayburt

Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği ve Bayburt-Filistin Dayanışma Platformunca, Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen programda, sloganlar atıldı, dualar edildi.

Grup adına açıklamada bulunan Mehmet Anar, Gazze'de iki yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını çoktan geride bıraktığını söyledi

Anar, Gazze'de açıkça soykırım işlenirken, sivil halkın, abluka ile açlığa mahkum edildiğini belirterek, "2 milyon insan savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Sistematik olarak sürdürülen bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ordu

Ordu Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan kalabalık sloganlar atarak Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Erkin Baki, Gazze'de 2 yıldır yaşananların tahammül sınırlarını çoktan aştığını söyledi.

Gazze'de açıkça soykırım işlendiğini ifade eden Baki, 2 milyon insanın bir savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakıldığını dile getirdi.

Baki, Filistin halkının yalnız olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gazze sahipsiz değildir. Bizler bu haklı ve onurlu mücadelenin bir parçası olduğumuzu gururla ilan ediyoruz. Bugün Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmak, yarın başka coğrafyalarda yaşanacak zulümlere sessiz kalmanın zeminini hazırlamaktır. Bizler susmanın bir seçenek olmadığını biliyoruz. Zulüm karşısında susmak, zalimin yanında saf tutmaktır."

Kuran'ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından grup dağıldı.