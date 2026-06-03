Haberler

Trabzon-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon-Bayburt kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Trabzon-Bayburt kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı, ekipler yol açma çalışması başlattı.

TRABZON-Bayburt kara yolu meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Karadere Vadisi Hasköy-Değirmencik Mahallesi'nde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları kara yoluna sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekiplerinin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

Orta Doğu'da tansiyon zirve yaptı! Arap ülkesi yangın yerine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye olan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tahliye olan Ümit Karan'ın aylık geliri ortaya çıktı

Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi

Savaşın en büyük kazanını oldu! Yatırımını ona yapan köşeyi döndü
Uçakta dehşet! Acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı

Havada büyük panik! Uçağın acil çıkış kapısını açıp atlamaya çalıştı
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
Diyarbakır bayramda 400 bin turist ağırladı, 72 ton ciğer kapış kapış gitti

Bayramda tercih ne kavurma ne döş oldu! Tam 72 ton tüketildi!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Kanye West konserine tepki gösterdi

Kanye West konserine Beştepe'den tepki geldi
Düğün hazırlığındaki fenomen gelin adayı Hanife'den ayrılık haberi geldi: Bikinili paylaşımı olay oldu

Gelinlik deniyordu, ayrılık haberi geldi! Bikinili paylaşımı olay oldu