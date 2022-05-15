TRABLUSŞAM - Lübnan Başbakanı Mikati oyunu kullandı - Haberler

TRABLUSŞAM - Lübnan Başbakanı Mikati oyunu kullandı
AA - Ahmad El Said - Güncel
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin oy kullanmaya gelişi Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin oyunu kullanması ???????- Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin açıklaması TRABLUSŞAM - Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi sürüyor.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin oy kullanmaya gelişi
Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin oyunu kullanması
???????- Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin açıklaması TRABLUSŞAM - Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi sürüyor. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Trablusşam kentinde oyunu kullandı.
AA / Ahmad El Said - Güncel