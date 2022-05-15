TRABLUSŞAM - Lübnan Başbakanı Mikati oyunu kullandı - Haberler

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin oy kullanmaya gelişi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin oyunu kullanması

???????- Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin açıklaması TRABLUSŞAM - Lübnan'da 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu genel seçimler için oy verme işlemi sürüyor. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Trablusşam kentinde oyunu kullandı.