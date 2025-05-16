Trablus'taki Uçuşlar Yeniden Başladı

Trablus'taki Uçuşlar Yeniden Başladı
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Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı, 15 Mayıs itibarıyla uçuşlara yeniden açıldı. Havalimanı, acil durumlar nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. Havalimanındaki çatışmalar sonrasında güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 15 Mayıs saat 22.00 itibarıyla yeniden başladığı duyuruldu.

Mitiga Uluslararası Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Yönetiminin acil durumlar nedeniyle geçici olarak kapatılan havalimanında uçuşların başladığını duyurmaktan mutluluk duyduğu ifade edildi.

Uçuşların 15 Mayıs'ta yerel saatle 22.00'de yeniden başladığı ve Havalimanı Yönetiminin verimli, güvenli operasyonların sağlanması için gereken tüm önlemleri aldığı kaydedildi.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
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