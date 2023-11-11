Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: İşçi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 21 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 13 işçi yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 21 yaşındaki Oğuz Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Çetin, geçtiğimiz gün İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan, Oğuz Çetin'in 2 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi. - HATAY