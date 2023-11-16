Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda Patlama: 1 Ölü, 12 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 12 işçinin yaralandığı, 1 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 12 işçi yaralanmış, 1 işçi hayatını kaybetmişti. Patlama sonrası konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmada patlamanın nedeninin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirildiği öğrenilmişti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansımış ve can pazarı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Olay sonrası fabrikaya giden ekiplerin patlama sonrası meydana gelen yangına müdahale ettiği anların görüntüsü ise günler sonra ortaya çıktı. Görüntüler, patlamanın büyüklüğünü yeniden gözler önüne serdi. - HATAY