Tosya-Ladik Depremi'nin 82. Yılı Anma ve Tatbikatıyla Kutlandı

Güncelleme:
Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 1943'teki Tosya-Ladik Depremi'nin 82. yılı dolayısıyla düzenlediği anma programında, hayatını kaybedenler için dua edildi ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 1943'te meydana gelen Tosya-Ladik Depremi'nin 82. yılı dolayısıyla bir anma ve saha tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD yerleşkesinde düzenlenen anma programında, Tosya-Ladik Depremi'nde hayatını kaybedenler için dua edildi. Daha sonra "1943 Tosya-Ladik Depremi" sırasında yaşananlar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ardından AFAD ekipleri, deprem tatbikatı yaptı. Senaryo gereği Ladik'te 7,5 büyüklüğünde meydana gelen depremle birlikte AFAD ekipleri harekete geçti.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşların yerleri, arama kurtarma köpekleriyle belirlendi. Ekipler, iş makineleri ile enkaz altında kalan vatandaşları tek tek çıkardı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Haberler.com
