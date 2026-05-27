Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve odunlukta hasar oluştu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir ev ve odunlukta hasar oluştu.

Karşıyaka Mahallesi Yazıçam mevkisinde, Yılmaz Çicek'e ait iki katlı ev ile bitişiğindeki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın ev ve odunlukta hasara neden oldu.