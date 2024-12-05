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Tosya'da Yangın: 600 Balya Saman Zarar Gördü

Tosya'da Yangın: 600 Balya Saman Zarar Gördü
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında, bir samanlıkta çıkan yangın sonucu yaklaşık 600 balya saman kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 600 balya saman zarar gördü.

Ortalıca köyünde Hasan Çelik'e ait samanlıkta henüz bilinemeyen nedenden yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya itfaiyesi ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, 600 balya civarında saman kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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