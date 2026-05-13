Tosya'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 4006 TÜBİTAK Bilim fuarlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

İlçede birçok okulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendiğini belirten Toğrul, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, beceri temelli eğitimi esas almaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimizin bilime yönelmesi, araştıran üreten bireyler olarak yetişmesi ve becerilerini ortaya koymaları açısından bu tür çalışmaları çok önemsiyorum. Öğretmen ve öğrencilerimizin bin bir emekle hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar fuarı gezdi. Okul müdürü Tahsin Uskan tarafından da projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Geri dönüşüm, yenilikçi teknolojiler ve bilimsel deneylerin sergilendiği fuar 13-14 Mayıs tarihlerinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar
