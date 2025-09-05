Tosya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü Mustafa İnci hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa İnci (53) yönetimindeki 37 ADY 936 plakalı otomobil, Metal Sanayi Sitesi mevkisinde yol kenarındaki refüje çarptı.
Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa İnci'nin naaşı, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel