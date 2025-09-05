Haberler

Tosya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü Mustafa İnci hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mustafa İnci (53) yönetimindeki 37 ADY 936 plakalı otomobil, Metal Sanayi Sitesi mevkisinde yol kenarındaki refüje çarptı.

Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa İnci'nin naaşı, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
Yeşil ışık yandı! Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer

Real Madrid'den Beşiktaş'a transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer bitti! Rachid Ghezzal geri döndü

Transfer bitti! Ghezzal yuvaya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.