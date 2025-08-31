Tosya'da Trafik Kazası: 74 Yaşındaki İsmail Keskin Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki İsmail Keskin, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bölgedeki trafik kazalarının artışına dikkat çeken muhtar, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Keskin (74), cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında D-100 kara yolu üzerindeki Tosya Çaykapı köyü kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Keskin'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AZE 485 plakalı cip çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çaykapı Köyü Muhtarı Mustafa Çiçek, bölgede çok fazla kaza yaşandığını, söz konusu kara yoluna alt geçit ya da üst geçit yapılması için başvuruda bulunduklarını ancak olumlu bir dönüş alamadıklarını söyleyerek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
