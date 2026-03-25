Tosya'da yangın çıkan tır zarar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen tır yangınında, araç kullanılamaz hale geldi. D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikameti yangın nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
M.B. yönetimindeki 05 ABZ 973 plakalı tırda, D-100 kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Samsun- İstanbul istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar