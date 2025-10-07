Tosya'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik tarlasına devrilen tırın sürücüsü Adnan Ardahanlı, kontrolden çıkarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ardahanlı'nın cenazesini morga kaldırdı.
Adnan Ardahanlı yönetimindeki 05 AEK 839 plakalı tır, D-100 kara yolu Akbük köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak çeltik tarlasına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tır sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ardahanlı'nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel