Tosya'da şehit İsmail Dalıkırık kabri başında anıldı
Şehit Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1980 yılında şehit olan Piyade Asteğmen İsmail Dalıkırık için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel